Парламент Каталонии рассмотрит законопроект о выходе из Испании

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Парламент Каталонии в четверг, как ожидается, рассмотрит законопроект о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании.
Законопроект опубликован на сайте парламента Каталонии.
Документ, скорее всего, будет принят голосами депутатов от партий "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", обладающими в парламенте абсолютным большинством (72 депутата из 135). Их голосов будет достаточно для принятия документа.
Суть закона
После этого сторонники отделения от Испании собираются провести еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.
В законе о переходном периоде 89 статей. Согласно документу, в независимой Каталонии будет допустимо двойное гражданство, то есть жителям автономии не надо будет отказываться от испанского подданства. Получить каталонское гражданство смогут все, кто законно живет на этой территории как минимум два года, начиная с 31 декабря 2016.
Закон также предусматривает создание вместо высшего суда Каталонии верховного суда, а генеральный прокурор будет назначаться парламентом, а не правительством.
Главой государства станет председатель Женералитета, однако закон определяет и другую должность – президента республики. Будет ли эти должности осуществлять один и тот же человек, определит новая конституция.
48 часов на ответ
Между тем ночью на четверг парламент Каталонии выбрал пять членов избирательной комиссии, а утром глава Женералитета Карлес Пучдемон уведомил мэров каталонских городов, что у них есть 48 часов, чтобы дать ответ, предоставят ли они помещения для проведения референдума 1 октября.
Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали поздно вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ — закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте, — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием. Они намерены обратиться в конституционный суд, обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.