Парламент Каталонии рассмотрит законопроект о выходе из Испании

МАДРИД, 7 сен – РИА Новости. Парламент Каталонии в четверг, как ожидается, рассмотрит законопроект о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую базу для выхода автономного сообщества из состава Испании.

Законопроект опубликован на сайте парламента Каталонии.

Документ, скорее всего, будет принят голосами депутатов от партий "Вместе за да" и "Кандидатура народного единства", обладающими в парламенте абсолютным большинством (72 депутата из 135). Их голосов будет достаточно для принятия документа.

Суть закона

Документ, полное название которого "О правовом и учредительном переходном периоде республики", вступит в силу, если на референдуме 1 октября победят сторонники отделения Каталонии от Испании, считают его авторы. Закон в этом случае будет применяться со 2 октября и до проведения выборов в парламент, то есть примерно шесть месяцев. Новый парламент, по мнению сторонников отделения, должен будет разработать конституцию нового государства.

После этого сторонники отделения от Испании собираются провести еще одни выборы в уже независимом государстве, в результате которых будет создано новое правительство и избран его глава.

В законе о переходном периоде 89 статей. Согласно документу, в независимой Каталонии будет допустимо двойное гражданство, то есть жителям автономии не надо будет отказываться от испанского подданства. Получить каталонское гражданство смогут все, кто законно живет на этой территории как минимум два года, начиная с 31 декабря 2016.

Закон также предусматривает амнистию и снятие всех обвинений в отношении тех, кто был приговорен или находится под следствием испанских судов по поводу решений, связанных с независимостью, – речь идет о таких политиках, как бывший глава Женералитета Артур Мас, его бывший заместитель Жоана Ортега, бывший министр образования Ирэне Риагу, бывший официальный представитель Женералитета Франсеск Омс.

Закон также предусматривает создание вместо высшего суда Каталонии верховного суда, а генеральный прокурор будет назначаться парламентом, а не правительством.

Главой государства станет председатель Женералитета, однако закон определяет и другую должность – президента республики. Будет ли эти должности осуществлять один и тот же человек, определит новая конституция.

48 часов на ответ

Между тем ночью на четверг парламент Каталонии выбрал пять членов избирательной комиссии, а утром глава Женералитета Карлес Пучдемон уведомил мэров каталонских городов, что у них есть 48 часов, чтобы дать ответ, предоставят ли они помещения для проведения референдума 1 октября.

Совет министров Испании в четверг подаст иск в конституционный суд с обжалованием всех законов и решений, принятых парламентом Каталонии накануне, и документов, подписанных Женералитетом, связанных с проведением референдума.

Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон и другие члены Женералитета подписали поздно вечером в среду декрет о проведении 1 октября референдума о независимости автономного сообщества. Ранее в среду Пучдемон подписал другой документ — закон о референдуме, принятый каталонским парламентом. Закон о референдуме был принят голосами депутатов двух партий, обладающих абсолютным большинством в каталонском парламенте, — "Вместе за да" и "Кандидатуры народного единства". Депутаты от Народной партии, Соцпартии Каталонии и центристской партии "Граждане" покинули зал заседания перед голосованием. Они намерены обратиться в конституционный суд, обжаловать принятие закона и заявить о нарушении их прав как народных избранников.