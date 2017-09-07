Китай согласен, что в отношении КНДР надо выработать новые меры

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай поддерживает необходимость выработки новых мер в отношении Северной Кореи в связи с последними событиями, заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

"Мы надеемся, что КНДР осознает происходящее, вынесет правильные решения и сделает верный выбор, что не нужно вновь упрямиться и бросать вызов договоренностям мирового сообщества", — заявил глава МИД Китая на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "принимая во внимание изменения, происходящие на Корейском полуострове, Китай согласен с тем, что СБ ООН должен сделать дальнейший шаг и предпринять необходимые меры".

Он также подчеркнул, что Китай готов вести тесный диалог со всеми сторонами на основе объективного и справедливого подхода к имеющейся проблеме.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.