Порошенко считает, что миротворцы помогут урегулировать конфликт в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, размещение миротворцев ООН на всей территории Донбасса позволит достичь реального прорыва в процессе мирного урегулирования конфликта.

"Размещение на всей территории Донбасса голубых шлемов ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе", — сказал Порошенко в четверг в Верховной раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

При этом власти Украины считают, что миротворцы должны работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести.