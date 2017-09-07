Порошенко выступил против досрочных выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в КиевеЗаседание Верховной рады Украины в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины в КиевеЗаседание Верховной рады Украины в Киеве

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не согласится на внесение изменений в конституцию, предусматривающих избрание главы государства в Верховной раде.

С осени на Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году. Разные политсилы на Украине периодически требуют провести досрочные выборы в парламент, считая, что действующий состав Рады неэффективен. Также ряд политиков выступали с инициативой предоставить право избирать президента парламенту.

"Я никогда не соглашусь с предложениями забрать у людей право избирать президента и отдать его парламенту", — заявил Порошенко, выступая в четверг с ежегодным посланием в Верховной раде.

Также он вновь выступил против досрочных президентских и парламентских выборов.

"Приближение плановых голосований за президента и Верховную раду делает еще более нерациональной идею досрочных выборов. Моя позиция неизменна — все должны пройти в определенный конституцией срок", — сказал президент.