Порошенко прокомментировал предложение России о миссии ООН в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложение РФ по размещению миссии ООН на линии разграничения в Донбассе исключительно для охраны членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ выглядит странно, Киев настаивает на разворачивании полноценной миссии на всей территории Донбасса.

"Предложение РФ о разворачивании миссии ООН исключительно для охраны миссии ОБСЕ является, по крайней мере, странным… Украина готова к предметному разговору с членами Совета безопасности ООН, и мы выступаем за разворачивание полноценной миссии ООН на всем Донбассе", — сказал Порошенко в четверг в Верховной раде, выступая с ежегодным посланием к парламенту.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Власти Украины считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, а ее функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совбезе ООН.