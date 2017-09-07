Макрон исключает любые мысли о Grexit

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Франции Эммануэль Макрон накануне визита в Афины заявил о поддержке усилий Греции по выходу из экономического кризиса и исключил ее выход из еврозоны (Grexit).

"Выход Греции из еврозоны рано или поздно ознаменовал бы конец евро", — заявил Макрон в интервью газете "Катимерини".

Президент Франции сказал, что его визит в Афины — это послание доверия и попытка продвинуть Грецию как место для вложения инвестиций и предпринимательства. Президент отметил, что вместе с ним в Афины едут представители крупных французских компаний, а также малых и средних предприятий.

"Я с оптимизмом смотрю на будущее Греции", — сказал Макрон, отметив, что экономика Греции восстанавливается, безработица сокращается, и он поощряет инвестиции Франции в греческую экономику.

По его словам, есть и перспективы углубления сотрудничества двух стран в области обороны и безопасности, и Франция хочет построить отношения в обороне, которые предусматривают выделение Греции необходимых средств для защиты ее интересов.

Говоря о будущем ЕС, Макрон заявил, что он хотел бы видеть Европу солидарности, выступил за углубление еврозоны, общий европейский бюджет, назначение министра финансов Европы и создание парламента еврозоны. Благодаря этой необходимой демократической интеграции, экономический и валютный союз превратится в эффективный и справедливый, считает Макрон.

Президент Франции охарактеризовал как эффективное сотрудничество между Афинами и Парижем в борьбе с терроризмом.

Говоря о Турции, Макрон сказал, что ее поведение отдалило ее от Европейского Союза, и она будет страдать от последствий. Тем не менее, французский президент высказался против полного разрыва отношений, поскольку Анкара, по его словам, остается важным партнером во многих кризисных ситуациях, затрагивающих Европу, таких как террористическая угроза и иммиграционная проблема. По словам Макрона, соглашение ЕС — Турция по мигрантам оказалась эффективным, особенно в плане снижения давления на Грецию. Макрон сообщил, что он находится в постоянном контакте с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.