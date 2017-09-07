Минтруд пока не участвовал в обсуждении социального бюджетного правила

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Минтруд пока не принимал участия в обсуждении социального бюджетного правила, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
"Я пока не принимал участия в обсуждении", — сказал министр, отвечая на вопрос, какова судьба социального бюджетного правила.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.