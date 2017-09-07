Пекин направил Сеулу представление из-за развертывания новых систем THAAD

ПЕКИН, 7 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай выступает против размещения американских систем ПРО THAAD в Южной Корее, в связи с чем Пекин уже направил Сеулу соответствующее представление, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай выступает против размещения США в Южной Корее системы ПРО THAAD, эта позиция четкая и неизменная. Мы вновь призываем США и Южную Корею серьезно воспринять обеспокоенность и интересы Китая, а также стран региона в сфере безопасности, остановить процесс размещения и демонтировать соответствующее оборудование", — заявил на брифинге дипломат.

"Мы направили Южной Корее соответствующее представление", — добавил Гэн Шуан.

В среду Сеул сообщил о развертывании четырех дополнительных пусковых установок системы ПРО THAAD на базе США в Южной Корее на фоне ядерного испытания КНДР в минувшие выходные. Пусковые установки системы ПРО будут размещены американскими силами в Южной Корее в четверг на новой базе в Сонджу в 300 километрах к югу от Сеула. В ночь на четверг американские военные приступили к транспортировке пусковых установок с базы ВВС США в Осане на согласованное место размещения в уезде Сонджу. Для транспортировки было задействовано около 10 транспортных средств. К месту дислокации было направлено около 8 тысяч полицейских.

Министерство обороны Южной Кореи утром в четверг объявило о "завершении работ по временному размещению THAAD", подчеркнув, что намерено "провести консультации со значимыми соседними странами" для разъяснения позиции южнокорейских властей.

В июле 2016 года после пяти месяцев переговоров США и Южная Корея договорились о развертывании системы THAAD, которая должна будет в случае необходимости перехватывать баллистические ракеты Северной Кореи. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. Развертывание THAAD вызывает беспокойство Китая и России. Япония выразила одобрение этим планам, отметив, что размещение THAAD будет способствовать миру и стабильности в регионе.