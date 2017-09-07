Министр из КНДР назвал позитивным выступление Путина на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже назвал позитивным выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Хорошо, нормально", — сказал министр РИА Новости, комментируя выступление российского лидера.

В четверг Путин заявил, что надо привлекать Северную Корею к экономическому сотрудничеству, и у России есть конкретные предложения: совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и другие. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин со своей стороны выразил надежду на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.