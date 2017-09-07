СМИ: Макрон посетит пострадавшие от урагана "Ирма" заморские земли Франции

Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море. 5 сентября 2017

Ураган Ирма надвигается на пляж на острове Сен-Мартен в Карибском море. 5 сентября 2017

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон направится, как только это станет возможно, в заморские территории страны, пострадавшие от урагана "Ирма", передает в четверг телеканал BFMTV.

Накануне вечером Макрон заявил, что дать оценку разрушениям пока не представляется возможным, однако уже можно сказать, что нанесен серьезный ущерб и "предстоит оплакивать погибших".

Вечером в среду в пострадавший регион отправилась министр заморских территорий Франции Анник Жирарден в сопровождении пожарных, военных и медиков.

Ураган "Ирма" в среду обрушился на заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции.

В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.

Жертвами урагана на заморских территориях Франции стали по меньшей восемь человек, еще 23 человека получили ранения.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.