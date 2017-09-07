КНДР хочет сотрудничать с Россией и Южной Кореей, заявил министр Ким Ён Дже

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже (второй справа) перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке

Министр внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Дже (второй справа) перед открытием Восточного экономического форума во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. КНДР не против трехстороннего сотрудничества с Россией и Южной Кореей по вопросу совместного железнодорожного сообщения, но сейчас для этого неподходящий момент, заявил РИА Новости министр внешнеэкономических связей КНДР Ким Ён Дже, по итогам выступления президента РФ Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Путин заявил в четверг о том, что надо привлекать Северную Корею к экономическому сотрудничеству, и "у России есть конкретные предложения, все об этом знают — совместная дорога, связывающая Транссиб и корейские железные дороги через Северную Корею, трубопроводный транспорт, освоение портов Северной Кореи и так далее и тому подобное". Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин со своей стороны выразил надежду на налаживание в перспективе железнодорожного сообщения и строительство газопровода из РФ через КНДР.

"Мы не возражаем против трехстороннего сотрудничества, но сейчас не такая ситуация для реализации", — сказал Ким Ён Дже.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.