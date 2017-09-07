Премьер Японии намерен обсудить с Путиным заключене мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. 7 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путины заключение мирного договора между странами.

"Также я рассчитываю на нашу продуктивную дискуссию для достижения "два шага вперед", в том числе вопроса заключения мирного договора", — сказал Абэ в ходе встречи с Путиным на полях экономического форума во Владивостоке.

Заключение мирного договора между РФ и Японией является одной из главных проблем в российско-японских отношениях. Япония связывает заключение мирного договора с решением территориальной проблемы — страна претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.