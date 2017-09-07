Во Франции задержали водителя, подозреваемого в наезде на полицейского

ПАРИЖ, 7 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчину, который подозревается в умышленном наезде на сотрудника полиции в департаменте Ивелин, задержали в четверг в департаменте Эр на севере Франции.

Как передает газета Parisien , 47-летний подозреваемый прятался у своей подруги. Его задержали рано утром в четверг и поместили под стражу. В вину мужчине вменяют покушение на убийство человека, несущего службу.

Утром в среду полицейские в департаменте Ивелин попытались остановить автомобиль, поскольку возникли подозрения, что машина может быть угнана. Водитель не подчинился требованиям полиции и направил транспортное средство на одного из сотрудников, после чего покинул место происшествия.

Молодой полицейский получил серьезные травмы, врачи оценивают его состояние как критическое.