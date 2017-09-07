Путин заявил, что сотрудничество с Японией выходит за рамки ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил улучшение во взаимодействии Москвы и Токио и рост торгового оборота между странами.

"Сотрудничество Японии и России, конечно, выходит за рамки такого огромного региона, как Дальний Восток",- сказал Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума.

Как отметил российский лидер, 270 компаний из Японии работают в РФ. "После известного спада в торговом обороте мы выходим на траекторию устойчивого роста, в первом полугодии рост составил более 16%",- сказал он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.