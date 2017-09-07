Путин заявил о создании культурного кластера на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Власти РФ создадут на Дальнем Востоке культурный кластер с филиалами Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея и Третьяковской галереи, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем создавать не только эти условия, но и будем думать на тему о том, чтобы здесь и жить было интересно. В этом смысле я считаю, что и для местных жителей, и для тех, кто сюда приезжает немаловажными являются наши планы создания здесь культурного кластера. Вы уже упомянули о Мариинском театре, и я благодарен маэстро Гергиеву за то, что он активно проводит эту работу — здесь будет филиал, и он уже практически работает, Мариинского театра. Но здесь также будут и филиалы Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи", — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Путина, необходимо, чтобы люди, которые хотят жить и работать на Дальнем Востоке, жили в благоприятной, интересной для них среде.

"Над этим все мы будем работать", — сказал президент.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.