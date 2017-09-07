Красный Крест прокомментировал возможность введения миротворцев в Донбасс

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Международный комитет Красного Креста (МККК) будет приветствовать любую инициативу по снижению насилия на востоке Украины, заявил РИА Новости директор по операциям МККК в мире Доминик Штилхарт, комментируя предложение ввести миротворцев в Донбасс.

"Что касается предложения ввести миротворческий контингент, то могу сказать, что любая инициатива, которая приведет к улучшению гуманитарной ситуации и к снижению уровня насилия, будет приветствоваться, пойдет на пользу. Но главный вопрос, как ее реализовать. Проблема, которую мы наблюдаем с 2014 года, заключается в том, что стороны не всегда способны прийти к соглашению по таким политическим инициативам", — сказал Штилхарт.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

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