Украинский "Оппозиционный блок" поддержал идею о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддерживают инициативу о введении миротворцев в Донбасс, но призывает власти не спекулировать на вопросе их размещения, заявил заместитель председателя этой фракции Сергей Левочкин.

"Введение миротворцев может остановить перестрелки и гибель людей. Слово "миротворец" имеет два корня: "творить" и "мир". Сегодня именно это нужно Украине, Европе и всему миру. Поэтому "Оппозиционный блок" – за введение миротворцев", — приводит слова политика в четверг пресс-служба партии.

При этом партия призывает Киев не спекулировать на вопросе, где должны размещаться миротворцы.

"Мы расцениваем торговлю о том, в каком месте зоны конфликта они расположатся, когда на весах – перспектива прекращения огня и спасение жизней людей, как раскрытие истинных целей и мотиваций "партии войны", которая зарабатывает на войне и живет войной… "Оппозиционный блок" призывает не спекулировать на вопросе, где должны размещаться миротворцы – на линии разграничения или на всей неконтролируемой территории. Сегодня политики обязаны использовать любой шанс продвижения к миру", — заявил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Власти Украины считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, а ее функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совбезе ООН.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.