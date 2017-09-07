Украинский "Оппозиционный блок" поддержал идею о миротворцах в Донбассе

КИЕВ, 7 сен — РИА Новости. Украинская парламентская фракция "Оппозиционный блок" поддерживают инициативу о введении миротворцев в Донбасс, но призывает власти не спекулировать на вопросе их размещения, заявил заместитель председателя этой фракции Сергей Левочкин.
При этом партия призывает Киев не спекулировать на вопросе, где должны размещаться миротворцы.
"Мы расцениваем торговлю о том, в каком месте зоны конфликта они расположатся, когда на весах – перспектива прекращения огня и спасение жизней людей, как раскрытие истинных целей и мотиваций "партии войны", которая зарабатывает на войне и живет войной… "Оппозиционный блок" призывает не спекулировать на вопросе, где должны размещаться миротворцы – на линии разграничения или на всей неконтролируемой территории. Сегодня политики обязаны использовать любой шанс продвижения к миру", — заявил парламентарий.
В Киеве не согласны с таким форматом миротворческой миссии. Власти Украины считают, что она должна работать по всему Донбассу вплоть до границы с РФ, а ее функции должны быть более широкими. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев также отказывается вести. Вместе с тем, согласно заявлению МИД Украины, Киев готов прорабатывать вопросы введения миротворцев в Донбасс, представительству Украины в Нью-Йорке поручено провести консультации с делегациями в Совбезе ООН.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.