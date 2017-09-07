Путина удивил вопрос о влиянии США на отношения в северо-восточной Азии

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Приморский край. День третий

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин удивился, что в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) вопрос о влиянии политики президента США Дональда Трампа на динамику взаимоотношений в северо-восточной Азии адресовали именно ему, а не лидерам основных стран-партнеров США в регионе.

В сессии, кроме Путина, принимают участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент Монголии Халтмагийн Баттулги.

Первой темой для обсуждения после приветственных слов лидеров стала проблема КНДР, где главы государств выступили за дипломатическое разрешение ситуации.

"Давайте перейдем ко второй информационной бомбе — это Дональд Трамп. Это наша реальность, он президент США. И лозунг этого форума — "Создавая новую реальность". Мне интересно, президент Дональд Трамп, возможно, может непреднамеренно помочь этой части света создать новую реальность? Я бы, прежде всего, спросил у президента Путина — как вы видите, приход новой администрации США изменил динамику взаимоотношений в северо-восточной Азии?" — спросил модератор пленарной сессии ВЭФ Ронни Чичунг Чан.

"Вот смотрите, вы же гражданин Соединенных Штатов. Здесь глава правительства и глава государства, которые являются ближайшими союзниками Соединенных Штатов. В регионе и в целом. А вы этот вопрос мне почему-то адресуете", — удивился Путин, после чего зал взорвался аплодисментами.

"Я спрошу их позже", — сказал на это Чичунг Чан.