Нагнетание военной истерии вокруг КНДР контрпродуктивно, считает Путин

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Нагнетание военной истерии вокруг КНДР контрпродуктивно, сказал президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ВЭФ.

"Контрпродуктивно, на мой взгляд, нагнетание какой-то военной атмосферы, истерии — это ни к чему не приведет. Ведь то, что сейчас происходит, это, конечно, провокация со стороны Северной Кореи. Это совершенно очевидно. Они провоцируют ситуацию. Но если они так делают, они все-таки не такие глупые люди, поверьте мне. Значит, они рассчитывают на соответствующую реакцию со стороны партнеров. И добиваются ее", — сказал Путин.

Ситуация вокруг КНДР находится в центре внимания мирового сообщества из-за продолжающихся в этой стране ядерных испытаний. Пхеньян в минувшее воскресенье заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи.

Неделю назад КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. В настоящее время в Совете Безопасности ООН обсуждается проект новой резолюции, предложенный США и предусматривающий ужесточение санкций против Пхеньяна.