Мун Чжэ Ин считает санкции против КНДР путем для мирного решения ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Цель санкционного давления на КНДР — разрешение ситуации мирным путем, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Мун Чжэ Ин заверил участников пленарного заседания, что на Корейском полуострове войны не будет. И, если инвесторы хотят вкладывать свои средства в регион, то сейчас время для инвестирования в Южную Корею и другие государства.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.