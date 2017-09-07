Мун Чжэ Ин считает санкции против КНДР путем для мирного решения ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Цель санкционного давления на КНДР — разрешение ситуации мирным путем, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Конечно же, напряжение из-за Северной Кореи и в регионе — особое напряжение — и для нас, из-за такой ситуации. Для разрешения северокорейской проблемы мы вместе с международным сообществом применяем санкции, оказываем давление. Цель применения таких мер — это разрешение мирным путем, дипломатическим путем этого вопроса", — сказал он, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Мун Чжэ Ин заверил участников пленарного заседания, что на Корейском полуострове войны не будет. И, если инвесторы хотят вкладывать свои средства в регион, то сейчас время для инвестирования в Южную Корею и другие государства.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.