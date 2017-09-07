Пришло время для более жестких санкций в отношении КНДР, считает Мун Чжэ Ин

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

Президент Республики Кореи Мун Чжэ Ин во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы на Восточном экономическом форуме. 6 сентября 2017

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что пришло время для более жестких санкций против КНДР.

Он отметил, что обсуждает северокорейскую проблему с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абе.

"Повышение уровня санкций — это также меры для привлечения Северной Кореи к диалогу", — сказал президент Южной Кореи на пленарном заседании ВЭФ.

Он отметил, что обсуждается вопрос введения ограничений на поставки топлива в Северную Корею. По его словам, для этого уже пришло время.

"Это необходимость — ввод строгих санкций. Думаю, что Россия и Китай придерживаются такой же позиции", — добавил он.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.