"Вариантов много": Кисляк рассказал об ответе Москвы на действия Вашингтона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей в отношении российской дипсобственности. По мнению дипломата, перед этим необходимо тщательно рассмотреть сложившуюся ситуацию.
Ответ Москвы
В интервью газете "Известия" Кисляк отметил, что Москве не следует спешить с ответом на действия Вашингтона.
"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил дипломат.
"Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства… Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав. То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан", — отметил экс-посол.
При этом он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть перспективы для сотрудничества. В качестве примера Кисляк назвал проблемы терроризма, религиозной нетолерантности и нестабильности в отдельных регионах.
"Мир меняется"
Экс-посол также высказал мнение, что США больше не имеют возможности для абсолютного доминирования, однако политический истеблишмент Америки этого еще не понял и продолжает действовать по-прежнему.
"Есть глубинные факторы, которые определяют политику США в мире. Среди этих глубинных факторов — уверенность американцев, что они исключительная страна, Богом помазанная вести за собой всех остальных", — заявил Кисляк, добавив, что во время президентских выборов позиции демократов и республиканцев по этому поводу совпадали.
"Мы имеем дело с государством, у которой долгосрочная инерция… То, что сейчас происходит — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — подчеркнул дипломат.
"Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется", — считает экс-посол.
Судебная перспектива
Во вторник российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы судиться с Вашингтоном из-за ситуации с дипломатической собственностью.
По словам российского лидера, Вашингтон лишил Москву возможности пользоваться своим имуществом, что является грубым нарушением международных норм.
"Это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — подчеркнул Путин.
"Это не украшает наших американских партнеров", — отметил президент.
О возможности судебного разбирательства между странами глава российского МИД Сергей Лавров уже предупредил госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В телефонном разговоре министр назвал действия Вашингтона в отношении дипсобственности "захватом" и "грубейшим нарушением международно-правовых норм".