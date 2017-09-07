"Вариантов много": Кисляк рассказал об ответе Москвы на действия Вашингтона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Бывший посол России в США Сергей Кисляк заявил, что у Москвы есть множество вариантов ответа на действия американских властей в отношении российской дипсобственности. По мнению дипломата, перед этим необходимо тщательно рассмотреть сложившуюся ситуацию.

Ответ Москвы

Ранее Вашингтон потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. Госдеп мотивировал это предложением Москвы о сокращении численности работников дипмиссии США в России.

В интервью газете "Известия" Кисляк отметил, что Москве не следует спешить с ответом на действия Вашингтона.

"Министр Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил дипломат.

Кисляк также рассказал, что закрытие генконсульства в Сан-Франциско имеет "практическое измерение".

"Теперь сотни тысяч российских граждан, которые волею судеб живут и работают на Западном побережье, теряют возможность комфортного контакта с представителями российского государства… Наши люди, наши граждане, которые, бывает, попадают в тяжелые ситуации, как правило, опираются на помощь посольства в обеспечении их прав. То, что американцы делают сейчас, — это не столько удар по нашим дипломатическим институтам, сколько по интересам российских граждан", — отметил экс-посол.

При этом он подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона есть перспективы для сотрудничества. В качестве примера Кисляк назвал проблемы терроризма, религиозной нетолерантности и нестабильности в отдельных регионах.

"Мир меняется"

"Будучи в политически перенапряженном, наэлектризованном состоянии, они (США. — Прим. ред.) столько напринимали формальных решений, которые мешают сотрудничеству, что преодолевать их даже в хороших условиях будет очень непросто. Такое их состояние, к сожалению, надолго", — добавил дипломат.

Экс-посол также высказал мнение, что США больше не имеют возможности для абсолютного доминирования, однако политический истеблишмент Америки этого еще не понял и продолжает действовать по-прежнему.

"Есть глубинные факторы, которые определяют политику США в мире. Среди этих глубинных факторов — уверенность американцев, что они исключительная страна, Богом помазанная вести за собой всех остальных", — заявил Кисляк, добавив, что во время президентских выборов позиции демократов и республиканцев по этому поводу совпадали.

"Мы имеем дело с государством, у которой долгосрочная инерция… То, что сейчас происходит — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — подчеркнул дипломат.

По его словам, в новых условиях Россия оказалась страной, которая готова отставить свои интересы, что стало "вызовом" для американцев.

"Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется", — считает экс-посол.

Судебная перспектива

Во вторник российский президент Владимир Путин заявил о готовности Москвы судиться с Вашингтоном из-за ситуации с дипломатической собственностью.

"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По словам российского лидера, Вашингтон лишил Москву возможности пользоваться своим имуществом, что является грубым нарушением международных норм.

"Это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что США имели право сократить количество российских дипломатических учреждений в стране, однако сделали это в "хамской манере".

"Это не украшает наших американских партнеров", — отметил президент.

О возможности судебного разбирательства между странами глава российского МИД Сергей Лавров уже предупредил госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В телефонном разговоре министр назвал действия Вашингтона в отношении дипсобственности "захватом" и "грубейшим нарушением международно-правовых норм".