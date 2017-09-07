Президент Южной Кореи уверен, что войны на Корейском полуострове не будет

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что войны на Корейском полуострове не будет, и можно продолжать финансировать в проекты в этом регионе.

"На Корейском полуострове, а также в регионе в целом не будет войны. Я могу с уверенностью об этом сказать. Именно поэтому это время для инвестиций в Россию, в Дальний Восток, в Китай и Корею", — сказал он в ходе пленарного заседания на ВЭФ.

Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.