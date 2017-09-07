Неизвестные бросили бутылку краски во Французский институт в Афинах

АФИНЫ, 7 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Неизвестные бросили бутылку с черной краской в здание Французского института в Афинах за несколько часов до визита президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает Афинское агентство новостей.

Два человека на мотоцикле поздно вечером в среду подъехали к институту, посещение которого значится в программе визита Макрона, бросили в стену института бутылку с черной краской и скрылись. На фасаде остались следы черной краски.

Полиция разыскивает злоумышленников.

Макрон в четверг начинает двухдневный визит в Афины. С учетом того, что Франция в последние годы стала целью террористов, в столице Греции усилены меры безопасности. Нападения на французские учреждения были и в Греции: в ноябре прошлого года анархисты из "Организации революционной самообороны" бросили гранату во французское посольство, расположенное в особо охраняемом районе Афин, а в феврале этого года анархисты устроили поджоги во Французском институте.