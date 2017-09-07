Россия призвала Пхеньян к сдержанности после ядерных испытаний

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Представители России на встрече с делегацией КНДР в рамках Восточного экономического форума призвали Пхеньян к сдержанности в контексте напряженности после ядерных испытания, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Я возглавляю межправкомиссию Россия — КНДР. В рамках Восточного экономического форума у нас прошли переговоры с моим визави — руководителем министерства внешнеэкономических дел КНДР. Мы сверили часы. Еще раз призвали наших северокорейских партнеров к сдержанности. Подчеркнули, что ракетные и ядерные испытания, которые происходят в последнее время, крайне негативно сказываются на развитии торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. По целому ряду позиций просто пресекают наше взаимодействие", — сообщил министр.