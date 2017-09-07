"Множество вариантов": Кисляк об ответе Москвы на действия Вашингтона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает экс-посол России в США Сергей Кисляк.
Он отметил, что "у каждого действия есть практическое измерение, в частности, закрытие генконсульства в Сан-Франциско".
Не может быть оправдания
"Обратили внимание на неуместные попытки представителей США оправдать бесцеремонные действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности в попытке придать им видимость "правомерности". Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Сделано в "хамской манере"
"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
США нарушили международное право, считают в Кремле
"Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права. Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях", — сказал Песков, выразив сожаление из-за случившегося.
Судебное разбирательство
"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.
По словам Путина, Вашингтон лишил российское государство возможности пользоваться имуществом страны. "Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", — подчеркнул он.
"Что касается зданий и сооружений — это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — добавил российский лидер.
Перспективы иска
Дело в американском суде практически не имеет перспектив из-за двух юридических концепций, широко распространенных в правоприменении в США, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks). Одна из этих концепций — суверенный иммунитет, другая — невмешательство судов во внешнюю политику исполнительной власти.
"У федеральных властей США есть суверенный иммунитет в собственных судах", — пояснил он. В целом эта концепция означает, что на федеральное правительство можно подать в суд только в том случае, если оно добровольно откажется от иммунитета в суде. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", — уточнил юрист.