"Множество вариантов": Кисляк об ответе Москвы на действия Вашингтона

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Россия обладает множеством вариантов для ответа на действия США в отношении российской дипсобственности, считает экс-посол России в США Сергей Кисляк.

"Министр (иностранных дел) Сергей Лавров был абсолютно прав, сказав, что нам надо тщательно рассмотреть ситуацию. Уверен, что мы спокойно определим свои шаги и предпримем какие-то ответные действия, тем более что вариантов для этого много", — заявил Кисляк в интервью газете "Известия"

Он отметил, что "у каждого действия есть практическое измерение, в частности, закрытие генконсульства в Сан-Франциско".

Не может быть оправдания

Оправдания возмутительным акциям по захвату объектов российской дипсобственности в США нет и быть не может, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Обратили внимание на неуместные попытки представителей США оправдать бесцеремонные действия по захвату 2 сентября объектов российской дипломатической собственности в попытке придать им видимость "правомерности". Однако оправдания таким возмутительным акциям нет и быть не может", — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.

Сделано в "хамской манере"

Вашингтон имел право сократить число дипломатических учреждений России в США, но сделано это в хамской манере, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"То, что американцы сократили количество наших дипломатических учреждений — это их право. Другое дело, что делалось это явно в такой хамской манере. Это не украшает наших американских партнеров", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

США нарушили международное право, считают в Кремле

Обыски зданий, находящихся в российской дипломатической собственности в США, нарушают международное право и ведут к дальнейшему ухудшению двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что налицо акт попрания международного права. Идет подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях", — сказал Песков, выразив сожаление из-за случившегося.

Судебное разбирательство

Владимир Путин поручит Министерству иностранных дел подать иск в американский суд из-за ситуации с российской дипломатической собственностью в США.

"Для начала дам поручение МИД обратиться в суд, посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система", — сказал президент на пресс-конференции по итогам участия в саммите БРИКС.

По словам Путина, Вашингтон лишил российское государство возможности пользоваться имуществом страны. "Это явное нарушение имущественных прав российской стороны", — подчеркнул он.

"Что касается зданий и сооружений — это действительно беспрецедентная вещь. Я как выпускник юридического факультета Петербургского университета могу вам сказать, что любой юрист вам скажет: право собственности состоит из трех элементов — право владения, использования и распоряжения", — добавил российский лидер.

Перспективы иска

России по различным причинам вряд ли удастся выиграть суд в США по принудительно закрытой американскими властями дипсобственности, считают опрошенные РИА Новости юристы; кроме того, по их мнению, у России может не остаться вариантов, кроме как продать здания.

Дело в американском суде практически не имеет перспектив из-за двух юридических концепций, широко распространенных в правоприменении в США, считает основатель и управляющий партнер юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший сенатор штата Пенсильвания Брюс Маркс (Bruce Marks). Одна из этих концепций — суверенный иммунитет, другая — невмешательство судов во внешнюю политику исполнительной власти.

"У федеральных властей США есть суверенный иммунитет в собственных судах", — пояснил он. В целом эта концепция означает, что на федеральное правительство можно подать в суд только в том случае, если оно добровольно откажется от иммунитета в суде. "Государство может совершать какие угодно неправильные действия, но тот факт, что они неправильны, не означает, что это можно исправить", — уточнил юрист.