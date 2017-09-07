Трамп заверил в поддержке губернаторов штатов, куда движется ураган "Ирма"

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп в среду заверил губернаторов штата Флорида, а также Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов в федеральной поддержке в связи с приближением урагана "Ирма", сообщил по итогам телефонных разговоров Белый дом.

"Президент подтвердил, что федеральное правительство активно готовится к урагану "Ирма" даже в условиях оказания помощи штатам Техас и Луизиана в связи с ураганом "Харви", — говорится в сообщениях. Там подчеркивается, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям будет координироваться с местными властями и вместе с другими ведомствами будет поддерживать их усилия.

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.