МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Арестованный в Греции россиянин Александр Винник считает неправомерными обвинения властей США в отмывании денег через биткоин-биржу BTC-e. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

Винник был арестован 25 июля в гостинице на полуострове Халкидики на севере Греции. В полиции полагают, что 38-летний россиянин с 2011 года руководит преступной организацией, которая владеет и управляет одним из главных сайтов в сфере киберпреступлений в мире — биткоин-биржей BTC-e. Среди обвинений, в частности, легализация доходов от преступной деятельности с помощью обмена криптовалют. По оценкам американских следователей, с момента создания биржи Винником было отмыто не менее 4 миллиардов долларов.

"Виновным себя не считаю. Я работал в компании BTC-e и выполнял свои должностные обязанности, и обвинять меня в этом неправомерно. Об обвинении я узнал где-то через месяц после заключения под стражу. Об этом мне сказал мой российский адвокат", — приводятся на сайте телеканала слова Винника.

Он также отметил, что не совершил ничего противозаконного. Винник подчеркнул, что не понимает, какое отношение США имеют к нему и какое право у них есть судить гражданина России.

"Если я в чём-то виновен, то меня должна судить моя страна", — заявил он.

Ранее Винник отказался от добровольной экстрадиции в США. Два месяца до вынесения решения он будет оставаться под стражей в управлении полиции в Салониках.