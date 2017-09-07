Госдеп объявил об эвакуации части сотрудников с Багам из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в среду объявил об эвакуации части своих сотрудников с Багамских островов в связи с приближением урагана "Ирма".
"В среду 6 сентября госдепартамент объявил об эвакуации (с Багамских островов) сотрудников правительства США, чье присутствие там не является обязательным, а также членов их семей в связи с ураганом "Ирма", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.