Госдеп объявил об эвакуации части сотрудников с Багам из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 7 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Госдепартамент США в среду объявил об эвакуации части своих сотрудников с Багамских островов в связи с приближением урагана "Ирма".

"В среду 6 сентября госдепартамент объявил об эвакуации (с Багамских островов) сотрудников правительства США, чье присутствие там не является обязательным, а также членов их семей в связи с ураганом "Ирма", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Там содержится рекомендация американским гражданам "избегать всех поездок на Багамские острова, а также на острова Теркс и Кайкос". Тем американцам, которые уже там находятся, предлагается "если возможно, покинуть эти территории до прихода урагана". Тем, кто не сможет этого сделать, рекомендуется "найти убежище в безопасном укрытии".

Ураган "Ирма" уже достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.