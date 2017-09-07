МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США больше не имеют возможности для абсолютного доминирования, однако политический истеблишмент Америки этого еще не понял и продолжает действовать по-прежнему, считает экс-посол РФ Сергей Кисляк.Известия".
Он заметил, что во время выборов президента США риторика по этому поводу у американских демократов и республиканцев не отличалась.
"Мы имеем дело с государством, у которой долгосрочная инерция… То, что сейчас происходит — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — считает Кисляк.
По его оценке, это факт очевиден для многих и в Европе, и в Азии, но не для политического класса США.
Он заметил, что на таком фоне Россия оказалась страной, которая готова отставить свои интересы, в том числе силой.
"Вот это и стало для американцев вызовом, с которым они не смогли смириться. Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется", — считает экс-посол РФ в США.