МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США больше не имеют возможности для абсолютного доминирования, однако политический истеблишмент Америки этого еще не понял и продолжает действовать по-прежнему, считает экс-посол РФ Сергей Кисляк.

"Есть глубинные факторы, которые определяют политику США в мире. Среди этих глубинных факторов — уверенность американцев, что они исключительная страна, Богом помазанная вести за собой всех остальных", — заявил Кисляк в интервью газете " Известия ".

Он заметил, что во время выборов президента США риторика по этому поводу у американских демократов и республиканцев не отличалась.

"Мы имеем дело с государством, у которой долгосрочная инерция… То, что сейчас происходит — результат трудной адаптации США к меняющему миру, где у них больше нет возможности для абсолютного доминирования", — считает Кисляк.

По его оценке, это факт очевиден для многих и в Европе, и в Азии, но не для политического класса США.

"Они не хотят с этим соглашаться. Поэтому и бьют себя в грудь с выкриками, что Америка исключительна и должна вести за собой остальных. Другими словами, они не согласны с объективными изменениями в мире", — считает Кисляк.

Он заметил, что на таком фоне Россия оказалась страной, которая готова отставить свои интересы, в том числе силой.

"Вот это и стало для американцев вызовом, с которым они не смогли смириться. Это то, к чему им придется еще долго привыкать. Этот период будет непростым и долгим. Но в любом случае, это объективная реальность. Мир меняется", — считает экс-посол РФ в США.