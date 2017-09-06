Власти США не связывались с Весельницкой по поводу встречи с сыном Трампа

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Юрист Наталья Весельницкая заявила, что власти США не связывались с ней по поводу расследования ее встречи с сыном нынешнего президента США Дональдом Трампом-младшим.

"Я не получала никаких запросов", — заявила Весельницкая в интервью NBC.

По ее словам, она ощущает себя "как в кино". "Но никто ничего со мной не обсуждал и не показывал мне сценарий", — добавила юрист.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследует встречу сына президента, Дональда Трампа-младшего, с российским юристом Натальей Весельницкой и другими людьми, сообщило ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По данным агентства, Мюллера интересует, не предлагал ли Трамп-младший или кто-либо другой из предвыборного штаба Трампа-старшего российским представителям опубликовать компрометирующую информацию об их сопернике Хиллари Клинтон. Еще один источник агентства заявил, что президент США действительно не находится под расследованием, но Мюллер хочет узнать, знал ли Трамп-старший о встрече сына с Весельницкой. Жюри уже начало рассылать повестки для дачи показаний. Мюллер расследует предполагаемые связи Трампа с Россией, которые отрицают как в Кремле, так и в Белом доме. О каких-либо выводах расследования прокурор не сообщал.