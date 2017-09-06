СМИ: США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. США дополнительно направят в Афганистан 3,5 тысячи военнослужащих, доведя общее число контингента до 14,5 тысячи военных, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Пентагоне.

Ранее об увеличении американского контингента в Афганистане заявлял министр обороны США Джеймс Мэттис, при этом не сообщал о точном числе войск, следуя новой концепции Белого дома о неразглашении подобной информации.

По данным Рейтера, о точном числе военнослужащих стало известно после общения Мэттиса с конгрессменами в среду.

Ранее президент США Дональд Трамп предоставил главе Пентагона право самостоятельно увеличивать численность контингента в пределах 4 тысяч человек.

Кроме того, в августе Трамп огласил новую американскую стратегию действий в Афганистане. Он отказался говорить о военных аспектах стратегии, но дал понять, что быстрого вывода войск из Афганистана не будет. Он также четко определил роль Пакистана в афганском урегулировании: в адрес Исламабада прозвучала прямая угроза, что он может "многое потерять", если продолжит укрывать террористов на своей территории.

США и их союзники с 2001 года проводят в Афганистане операции против боевиков движения "Талибан*", а также против группировки "Исламское государство*" (запрещены в РФ). Также военные США оказывают помощь местным силам безопасности, оснащая и обучая их. Максимальной численности в 100 тысяч военнослужащих американский контингент достиг в 2011 году. За время операции США потеряли в Афганистане более 2,3 тысячи человек убитыми и свыше 17 тысяч ранеными.

*Запрещенные в России террористические организации