В Раде предложили провести слушания по безопасности журналистов на Украине

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политике рекомендовал 1 ноября провести парламентские слушания на тему безопасности журналистов на Украине, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на принятое в среду решение комитета.

Ранее национальный союз журналистов Украины потребовал от Рады провести парламентские слушания, в ходе которых надеется услышать отчет представителей власти и силовиков о ходе расследования нарушений прав работников СМИ в стране.

В ходе заседания комитета его глава Виктория Сюмар сообщила, что с инициативой провести слушания по безопасности журналистов к ней обратились общественные организации.

"Второго ноября весь мир отмечает международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов как напоминание для власти о тех историях, которые касаются журналистов и не расследованы. У нас таких историй тоже много, они тянутся все 20 лет. Если такие слушания хоть как-то могут сдвинуть расследования, то я бы предложила их провести", — цитируют "Украинское новости" слова Сюмар.

После обсуждения этого вопроса члены комитета приняли решение рекомендовать провести слушания 1 ноября.

В последние годы на Украине были убиты несколько журналистов, в том числе Олесь Бузина. Также летом этого года украинские правоохранители завели уголовное дело против главного редактора украинского интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы по подозрению вымогательстве и провели обыск в редакции издания "Вести" в Киеве, сославшись на расследование дела против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В 2014 году на юго-востоке Украины погибли фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин, сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин, оператор Первого канала Анатолий Клян.