Эксперты оценили решение модных корпораций не нанимать очень худых моделей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отказ модных мировых брендов принимать на работу слишком молодых и худых моделей, по словам опрошенных РИА Новости дизайнеров, с одной стороны, опровергает тренд о том, что вся мода держится исключительно на молодых и красивых, с другой стороны, не является чем-то революционным.
По мнению дизайнера Алисы Толкачевой, на худых моделях держится вся мировая мода. "Полные воспринимаются, как "ленивые и нездоровые люди". Эта тенденция является и бизнесом по похудению и оздоровлению косметической отрасли, плюс пластических хирургов. Конечно, худоба худобе рознь, но на эту удочку попадаются достаточное количество подростков", — пояснила РИА Новости Толкачева.
В свою очередь, президент Фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова отметила, что тема излишней худобы и нежного возраста моделей поднималась в прессе не раз. "На показы мы не берем моделей моложе 16 лет, и очень худых у нас на подиуме нет", — отметила собеседниц агентства.
В мае во Франции вступил в силу закон, согласно которому моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы. Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных и отретушированных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированная фотография". Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.