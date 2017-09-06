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В мире

Эксперты оценили решение модных корпораций не нанимать очень худых моделей

19:4506.09.2017
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© Fotolia / yuriyzhuravovДевушка измеряет талию. Архивное фотоДевушка измеряет талию. Архивное фото
© Fotolia / yuriyzhuravov

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отказ модных мировых брендов принимать на работу слишком молодых и худых моделей, по словам опрошенных РИА Новости дизайнеров, с одной стороны, опровергает тренд о том, что вся мода держится исключительно на молодых и красивых, с другой стороны, не является чем-то революционным.

Модель во время недели моды. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Во Франции запретили брать на работу слишком худых моделей
Ранее агентство Франс Пресс сообщило, что корпорации Kering и LVMH, объединяющие такие мировые бренды как Gucci, Saint Laurent, Vuitton и Dior, представили совместное заявление. Документ запрещает нанимать на работу моделей, размер одежды которых меньше XXS. В документе также содержится запрет на найм моделей младше 16 лет для участия во взрослых съемках.

По мнению дизайнера Алисы Толкачевой, на худых моделях держится вся мировая мода. "Полные воспринимаются, как "ленивые и нездоровые люди". Эта тенденция является и бизнесом по похудению и оздоровлению косметической отрасли, плюс пластических хирургов. Конечно, худоба худобе рознь, но на эту удочку попадаются достаточное количество подростков", — пояснила РИА Новости Толкачева.

В свою очередь, президент Фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова отметила, что тема излишней худобы и нежного возраста моделей поднималась в прессе не раз. "На показы мы не берем моделей моложе 16 лет, и очень худых у нас на подиуме нет", — отметила собеседниц агентства.

Ученый в лаборатории
© Fotolia / kasto
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По ее словам, выбор моделей во многом зависит от политики того или иного модного дома. Например, Kenzo берет "уличных моделей", которые ближе к жизни, они могу быть невысокие, разных пропорций. "Известно, что подиум придает всегда несколько килограммов, так же, как экран. Конечно, лучше все смотрится на худых, но в пределах разумного. У Валентина Юдашкина недавно прошел показ размера одежды икс плюс, и это было более интересно и прошло на "ура", потому что ближе к России", — рассказала Михалкова.

В мае во Франции вступил в силу закон, согласно которому моделям необходимо будет предъявлять справку от доктора, подтверждающую, что их индекс массы тела находится в пределах нормы. Кроме того, согласно закону, с 1 октября на всех обработанных и отретушированных фотографиях моделей в СМИ должна стоять маркировка "отретушированная фотография". Работодателям, которые нарушат закон, может грозить штраф до 75 тысяч евро и тюремное заключение сроком до полугода.

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