В Минске обсуждают усовершенствование оплаты поставок воды в ЛНР

МИНСК, 6 сен — РИА Новости. Участники минских переговоров по урегулированию конфликта на востоке Украины обсуждают возможность усовершенствования механизмов оплаты поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

В начале августа в МЧС ЛНР заявили, что в нескольких населенных пунктах введен режим ЧС из-за проблем с водоснабжением, которое отсутствовало в связи с прекращением подачи воды с подконтрольной Киеву территории. Полпред ЛНР Владислав Дейнего 20 июля заявил журналистам о погашении со стороны республики части долга за воду. Позже главный инженер Государственного унитарного предприятия ЛНР "Лугансквода" Дмитрий Бидлюченко заявил, что ЛНР получает с территории, подконтрольной Киеву, лишь около 10% потребляемой воды.

"Рабочая группа по экономическим вопросам (контактной группы по Донбассу — ред.) обсудила возможные улучшения механизма платежей за поставки воды в ОРЛО (отдельные районы Луганской области- ред.). По этому вопросу надо еще дальше работать", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, также были обсуждены вопросы обмена пленными, "вопросы выплаты пенсий, положение украинских железных дорог в ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей – ред.)", а также отмечена необходимость защиты ряда объектов жизненно важной инфраструктуры в зоне конфликта в Донбассе.

"С наступлением холодов еще более актуален вопрос ремонта подхода к мосту в Станице Луганской. Стороны должны без предусловий, наконец-то, прийти к общему решению в интересах гражданского населения", — продолжил он.

Работа в политической подгруппе, продолжил дипломат, была направлена на обсуждение вопросов обеспечения особого статуса в отдельных районах Донбасса согласно минским соглашениям. "После летнего перерыва и начала нового учебного года я чувствую в контактной группе решимость дать новый импульс нашей работе, чтобы гарантировать населению как можно более спокойную осень", — заключил Сайдик.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.