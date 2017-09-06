В Швеции задержан подозреваемый в подготовке теракта

СТОКГОЛЬМ, 6 сен — РИА Новости, Людмила Божко. На юге Швеции во вторник задержан мужчина по подозрению в подготовке террористического преступления, сообщает прокуратура страны.

"Я не могу дать деталей по поводу подозрений, но причиной задержания стал риск того, что подозреваемый может помешать следствию", — сказала руководитель следствия, прокурор Эвамари Хэггквист, слова которой цитируются в сообщении для прессы.

Уровень подозрений определен как низкий. Как поясняет шведская газета Aftonbladet, мужчину задержали в городе Кальмар, ему 35-40 лет, он подозревается по делу о преступлении, которое было совершено после 21 августа.

Прокурор сообщила изданию, что задержанного уже допросили и что он отрицает свою причастность к какому-либо преступлению. Где именно в Швеции было совершено или готовилось преступление, прокурор не сказала.