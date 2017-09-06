Депутат рассказал, почему КНДР нельзя считать агрессором

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Действия КНДР продиктованы необходимостью защитить национальные интересы своей страны, поэтому Пхеньян не может быть расценен как агрессор, хотя РФ и не приветствует распространение ядерного оружия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ситуации вокруг КНДР не стоит поддаваться эмоциям и загонять Пхеньян в угол, решить проблемы одними санкциями невозможно, нужно проявлять хладнокровие и избегать шагов, ведущих к эскалации напряженности. По его словам, "без политико-дипломатического инструментария сложившуюся ситуацию сдвинуть с места крайне сложно".

"Мы пониманием, что не от хорошей жизни приходится идти северокорейскому руководству на такие шаги, когда (рядом) Южная Корея и Япония, где находятся военные базы США, опыт вторжения на Корейский полуостров со стороны американцев был. И конечно, КНДР не может этого не учитывать, поэтому их поведение продиктовано необходимостью защититься", — сказал Новиков РИА Новости, комментируя заявление президента РФ.

Депутат напомнил, что у России есть определенные предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. В частности, эти предложение состоят в том, чтобы предложить КНДР прекратить испытания ядерного оружие, а Южной Корее прекратить совместные учения с США.

"К сожалению, те меры, которые КНДР предпринимает для того, чтобы защитить свои интересы, это, конечно, вынужденная позиция, эта позиция не может считаться позицией агрессора. Возможностей проводить агрессивный внешнеполитический курс у Северной Кореи нет, она к этому и не стремится. Она защищает свои национальные интересы таким способом, хотя РФ не может приветствовать распространение ядерного оружия", — подытожил парламентарий.