Депутат рассказал, почему КНДР нельзя считать агрессором

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Действия КНДР продиктованы необходимостью защитить национальные интересы своей страны, поэтому Пхеньян не может быть расценен как агрессор, хотя РФ и не приветствует распространение ядерного оружия, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
"Мы пониманием, что не от хорошей жизни приходится идти северокорейскому руководству на такие шаги, когда (рядом) Южная Корея и Япония, где находятся военные базы США, опыт вторжения на Корейский полуостров со стороны американцев был. И конечно, КНДР не может этого не учитывать, поэтому их поведение продиктовано необходимостью защититься", — сказал Новиков РИА Новости, комментируя заявление президента РФ.
"К сожалению, те меры, которые КНДР предпринимает для того, чтобы защитить свои интересы, это, конечно, вынужденная позиция, эта позиция не может считаться позицией агрессора. Возможностей проводить агрессивный внешнеполитический курс у Северной Кореи нет, она к этому и не стремится. Она защищает свои национальные интересы таким способом, хотя РФ не может приветствовать распространение ядерного оружия", — подытожил парламентарий.