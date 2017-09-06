ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис в среду обсудил по телефону со своим японским коллегой Ицунори Онодерой ситуацию вокруг КНДР и сотрудничество в области безопасности, сообщает пресс-служба Пентагона.

"Министр Мэттис также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с Японией, чтобы расширить ее возможности противоракетной обороны (ПРО). Министр Мэттис и министр Онодера подтвердили намерение продолжить работу в трехстороннем формате с Республикой Корея в целях укрепления сдерживания и поддержания мира и безопасности северо-восточной Азии", — говорится в сообщении.

Мэттис подчеркнул, что обязательства США по защите Японии "остаются нерушимыми". Также стороны осудили последнее ядерное испытание КНДР 2 сентября.