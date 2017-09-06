Чучело Саакашвили сожгли в украинском Львове, сообщили СМИ

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Акция против возвращения бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошла в среду в украинском Львове, участники сожгли соломенное чучело политика, сообщает в среду местное издание ZAXID.NET.

"В среду, 6 сентября, на площади Рынок, под стенами ратуши состоялся пикет против возвращения на Украину Михаила Саакашвили. Участие в акции приняли несколько десятков человек… В конце непродолжительной акции участники подожгли перед ратушей соломенное чучело, которое символизировало Михаила Саакашвили", — говорится в сообщении. По данным СМИ, акцию проводила общественная организация "Защита обычных людей", зарегистрированная в Киеве.

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. В партии также пообещали, что он не станет силой "прорываться" через границу. Во вторник замглавы украинского минюста Сергей Петухов заявил, что Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию.

Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны. Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в Генпрокуратуре сообщило, что Саакашвили выдадут Грузии, если будет новый запрос о его экстрадиции.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.