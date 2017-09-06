Владельцы машин с еврономерами покинули центр Киева

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Владельцы автомобилей с номерами европейских стран в среду разблокировали автомобильное движение в правительственном квартале в Киеве, сообщает телеканал "112 Украина".

Ранее в среду владельцы нерастаможенных автомобилей начали акцию у здания Верховной рады, они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами. В ходе акции ее участники заблокировали движение автотранспорта на улице Грушевского возле здания парламента, требуя принять их условия.

"Сейчас машины на улице Грушевского движутся в обе стороны, протестующие освободили здесь движение, которое ранее перекрывали своими автомобилями с иностранной регистрацией. Уже час здесь свободно движутся автомобили. Заторов, которые были утром, уже нет", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, возле здания парламента продолжают оставаться несколько водителей, которые собираются продолжить свою акцию в четверг.

Ранее в конце января автомобилисты уже проводили протестную акцию в Киеве. Ее участники требовали принятия закона, согласно которому за ввоз на Украину автомобилей с иностранной регистрацией можно было бы платить одну цену раз в год, не проводя процедуру их растаможивания.

Київ стоїть.

Відчуття початку подій. Хлопці дуже організовані.



Скоро по тарифам буде такий… pic.twitter.com/TOzrfIIJyC — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 6 сентября 2017 г.

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