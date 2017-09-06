Парламент ПМР поддержал идею обратиться в ООН с просьбой об особом статусе

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) ПМР поддержал предложение президента Вадима Красносельского направить совместное обращение в ООН о предоставлении Приднестровью особого статуса, заявил спикер парламента Александр Щерба.

Красносельский в среду на пленарном заседании парламента предложил депутатам направить совместное обращение в ООН. "Это будет шагом к признанию. В мировой практике такие примеры есть. Один из них — Палестина. Она обладает в Организации объединенных наций особым статусом. Ее признали не все, но многие государства", — заявил президент.

По словам спикера, Верховный совет в рамках осенней сессии будет отвечать на те вызовы, которые стоят перед Приднестровьем. Он полагает, что в первую очередь необходимо придать новый импульс переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.

"Мы как состоявшееся государство можем претендовать на участие в этом процессе в Организации объединенных наций. Верховный совет поддерживает инициативу президента о придании ПМР статуса наблюдателя при этой международной организации", — цитирует парламентская пресс-служба спикера.

Кроме того, Щерба дал поручение о созыве в ближайшее время заседания парламентской комиссии по внешней политике и международным связям с целью выработки текста официальных документов, с которыми парламент намерен выступить. Эти документы могут касаться как блокирования переговорного процесса, так и ситуации, связанной с миротворческой операцией, уточнила пресс-служба.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.