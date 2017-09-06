Парламент ПМР поддержал идею обратиться в ООН с просьбой об особом статусе

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости, Владимир Сандуца. Верховный совет (парламент) ПМР поддержал предложение президента Вадима Красносельского направить совместное обращение в ООН о предоставлении Приднестровью особого статуса, заявил спикер парламента Александр Щерба.
По словам спикера, Верховный совет в рамках осенней сессии будет отвечать на те вызовы, которые стоят перед Приднестровьем. Он полагает, что в первую очередь необходимо придать новый импульс переговорному процессу по приднестровскому урегулированию.
"Мы как состоявшееся государство можем претендовать на участие в этом процессе в Организации объединенных наций. Верховный совет поддерживает инициативу президента о придании ПМР статуса наблюдателя при этой международной организации", — цитирует парламентская пресс-служба спикера.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.