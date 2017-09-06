ВС Индии призвал положить конец расправам, проводимым "защитниками коров"

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сен — РИА Новости, Инсаф Басиров. Верховный суд (ВС) Индии в среду призвал правительство страны и власти штатов принять меры, чтобы положить конец внесудебным расправам, учиняемым "защитниками коров".

Коровы в индуизме считаются священными животными. Так, конституция страны предписывает штатам принять меры по запрету "забоя коров и телят, а также другого молочного и тяглового скота".

Однако степень правовой защиты этих животных варьируется от штата к штату, более того, даже в штатах со строгими законами в вопросе защиты коров нередко действуют нелегальные скотобойни. Поэтому наиболее фанатичные последователи индуизма, называющие себя "защитниками коров", формируют группы и расправляются с теми, кого они считают причастными к забоям коров или просто подозревают их в потреблении или хранении говядины.

Волна таких случаев линчевания, избиения и публичного унижения представителей меньшинств (как правило, мусульман) и низших слоев из касты неприкасаемых стала заметной после 2014 года, когда к власти в стране пришла националистическая партия "Бхаратия Джанат Парти" (БДП). За это время сообщалось о десятках случаев расправ, учиняемых "защитниками коров".

Проблема широко обсуждается в обществе, власти страны, представители БДП, в том числе премьер Нарендра Моди, осуждали действия группировок "дружинников".

Однако в среду ВС Индии заявил, что нужны действенные меры и самосуд во имя коров должен закончиться. "Это должно прекратиться. Какие меры вы предпринимаете? Это не допустимо. Должны быть приняты какие-то меры", — цитирует агентство IANS заявление суда.

Комиссия из трех судей распорядилась, чтобы власти штатов назначили в каждом округе по офицеру полиции, который будет работать над предотвращением расправ. Также власти должны будут организовать патрули на автомагистралях, где часто происходят расправы ("защитники коров" нередко перехватывают грузовики с коровами или мясом).