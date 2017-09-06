Страны карибского бассейна готовы к урагану "Ирма", сообщила АТОР

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Страны карибского бассейна приготовились к надвигающемуся урагану "Ирма", все экстренные службы приведены в состояние полной готовности, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на туристические офисы ряда стран карибского направления.

Ураган "Ирма" достиг пятой, максимальной категории, его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.

"В Карибском бассейне готовятся к встрече с ураганом "Ирма", который уже признан одним из самых сильных, когда-либо наблюдавшихся в Атлантическом океане. По информации туристических офисов ряда стран карибского направления, на курортах которых отдыхают и россияне, обстановка в туристических зонах находится под контролем. Все экстренные службы приведены в состояние полной готовности", — говорится в сообщении АТОР.

Информацию об усилении урагана "Ирма" АТОР подтвердили и в Национальном центре управления кризисными ситуациями (НЦУКС). По данным ведомства, которое оперирует информацией все того же Национального центра США, шторм в Атлантическом океане усилился до 5 категории и движется на запад со скоростью около 22 километра в час.

По оценкам специалистов, ураган окажет воздействие на Доминикану, Кубу и американский штат Флорида. Проводится информирование населения, в некоторых районах проводится эвакуация населения. Обстановка на контроле, отметили ассоциации в НЦУКС. По прогнозам американского Национального центра, "Ирма" достигнет территории ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико вечером в среду, а южной части штата Флорида — к утру в воскресенье.

Туристы предупреждены

Как сообщили ассоциации российские туроператоры со ссылкой на принимающие компании, эвакуации туристов из отелей и курортных зон Доминиканы не происходит. Туристам рекомендовано не покидать территорию отелей и не купаться в море. По соображениям безопасности, отменены экскурсии 6, 7 и 8 сентября.

По последней информации, в связи с погодными условиями по решению властей международный аэропорт Пунта-Кана будет временно закрыт 7 сентября, возобновление авиасообщения ожидается 8 сентября. Как сообщили в пресс-службе туроператора ANEX Tour, туристы, обратный вылет которых запланирован на эту дату, останутся в отелях и будут ожидать дальнейших указаний от принимающей компании.

Рейсы в аэропорт Пунта-Кана 7 сентября отменены и будут выполнены после возобновления авиасообщения. Туроператор своевременно получает информацию о текущей погодной обстановке в стране. В случае дополнительных указаний со стороны властей Доминиканской республики все необходимые меры для безопасности туристов будут оперативно приняты.

Все туристы находятся в безопасности в своих отелях. Сотрудники ANEX Tour круглосуточно находятся на связи с гостями и оказывают всю необходимую помощь и информационную поддержку, отметили представители компании.