В ЕП считают, что решение Суда ЕС по беженцам станет проверкой для Венгрии

ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. Решение Суда ЕС, который отклонил иски Венгрии и Словакии по вопросу распределительных квот на прием беженцев, станет проверкой для венгерских властей и покажет, как страна закрепилась в европейском обществе, считает австрийский депутат в Европарламенте Отмар Карас.

Суд Евросоюза в среду отклонил иски Венгрии и Словакии, требующих отменить обязательные для стран Евросоюза национальные квоты на расселение беженцев. Суд решил, что этот механизм эффективно и пропорциональным образом помогает Греции и Италии справиться с последствиями миграционного кризиса 2015 года.

"Обращение венгерского правительства с решением Европейского Суда по распределению уязвимых мигрантов в ЕС — это проверка… на предмет закрепления Венгрии в европейском юридическом сообществе и обществе", — заявил Карас.

Он отметил, что, в отличие от Словакии, которая приняла вердикт, Венгрия "продолжает свою непрозрачную игру". Карас пояснил, что заявления европейский депутатов от венгерской партии "Фидес", которые пообещали уважать вердикт Суда ЕС, идут вразрез с категорическими высказываниями против данного решения главы МИД страны Петера Сийярто.

"У Венгрии сейчас есть только один вариант: правительство должно своевременно признать и незамедлительно принять вердикт Европейского Суда. В противном случае существует риск инициирования процедуры по статье 7 из-за серьезных, постоянных нарушений ценностей ЕС, таких как верховенство закона", — убежден австрийский евродепутат. Эта статья об угрозе какого-либо члена ЕС европейским ценностям позволяет применять в отношении стран союза санкции.

Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась.

В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.