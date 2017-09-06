ВЕНА, 6 сен — РИА Новости. Решение Суда ЕС, который отклонил иски Венгрии и Словакии по вопросу распределительных квот на прием беженцев, станет проверкой для венгерских властей и покажет, как страна закрепилась в европейском обществе, считает австрийский депутат в Европарламенте Отмар Карас.
"Обращение венгерского правительства с решением Европейского Суда по распределению уязвимых мигрантов в ЕС — это проверка… на предмет закрепления Венгрии в европейском юридическом сообществе и обществе", — заявил Карас.
Он отметил, что, в отличие от Словакии, которая приняла вердикт, Венгрия "продолжает свою непрозрачную игру". Карас пояснил, что заявления европейский депутатов от венгерской партии "Фидес", которые пообещали уважать вердикт Суда ЕС, идут вразрез с категорическими высказываниями против данного решения главы МИД страны Петера Сийярто.
Венгрия и Словакия оспаривали решение от 22 сентября 2015 года, которое обязывает членов ЕС принять 120 тысяч беженцев, прибывших в Грецию и Италию, чтобы снизить миграционное давление на эти два государства. Против данного решения голосовали Венгрия, Румыния, Словакия и Чехия, Финляндия воздержалась.
В поддержку позиции Венгрии и Словакии в ходе судебных разбирательств выступила Польша, тогда как Бельгия, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Франция, Швеция и Еврокомиссия поддержали Совет ЕС.