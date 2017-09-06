Около 146 тысяч беженцев-рохинджа прибыли в Бангладеш из Мьянмы

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

ЖЕНЕВА, 6 сен – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев народности рохинджа из Мьянмы в Бангладеш составило порядка 146 тысяч человек, сообщает в среду Всемирная продовольственная программа (ВПП).

ВПП предоставляет еду и высокоэнергетические пайки для беженцев из Мьянмы. По оценке Программы, таких беженцев насчитывается уже порядка 146 тысяч человек.

Во вторник Международная организация по миграции (МОМ) сообщала о 123 тысячах беженцев. В МОМ отметили, что данные цифры являются приблизительными, так как пока не ведется подсчет вновь прибывших в страну перебежчиков.

Для оказания помощи людям ВПП просит доноров выделить дополнительно 11,3 миллиона долларов. С октября 2016 года организация предоставляла продовольственную помощь 34 тысячам официально зарегистрированных беженцев и 72,5 тысячи человек, которые находятся в лагерях для беженцев в Бангладеш.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли, 123 тысячи бежали в Бангладеш.