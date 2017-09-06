В ЛНР мужчина получил множественные ранения при попытке разобрать снаряд

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (61)

ЛУГАНСК, 6 сен — РИА Новости. В Луганске мужчина получил множественные ранения при попытке разобрать артиллерийский снаряд, сообщили РИА Новости в министерстве чрезвычайных ситуаций самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Пятого сентября в Луганске, пытаясь разобрать боеприпас современного производства, получил множественные осколочные ранения лица и рук 40-летний мужчина", — сообщил собеседник агентства.

По данным ведомства, пострадавший в состоянии средней степени тяжести был доставлен в реанимационное отделение республиканской клинической больницы.

"Следствию удалось установить, что мужчина у себя на частном подворье разбирал артснаряд калибра 23 миллиметра. Где он его взял – выясняется", — рассказал собеседник агентства.

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