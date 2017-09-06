В ЕК назвали Литву и Хорватию странами Евросоюза, не затронутыми фипронилом

БРЮССЕЛЬ, 6 сен – РИА Новости, Мария Князева. Яйца или яичная продукция с ферм Евросоюза, которые были заблокированы в связи с ситуацией с фипронилом, попали в 26 из 28 стран Евросоюза, не затронутыми считаются Хорватия и Литва, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

"Они (26 стран ЕС — ред.) известны как затронутые торговлей или снабжением яиц или яичной продукцией с заблокированных ферм", — сказал собеседник агентства, добавив, что незатронутыми считаются Хорватия и Литва.

Накануне еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис сказал журналистам, что производство на сотнях ферм было заблокировано. Представитель пресс-службы ЕК уточнил, что упомянутые фермы находятся в Бельгии, Нидерландах, Германии, Франции, Италии и Венгрии. Многие из них были разблокированы после выполнения юридических обязательств, однако более 250 хозяйств остаются заблокированными.

В Евросоюзе разразился скандал, связанный с обнаружением в яйцах многих птицеводческих хозяйств фипронила. Его используют для лечения куриц-несушек от вшей, однако по европейским нормам применять это вещество в птицеводческих хозяйствах, чья продукция ориентирована на потребительский рынок, запрещено. Эксперты предупреждают, что частое употребление яиц, содержащих данный инсектицид, опасно для здоровья. Тем не менее, миллионы яиц, зараженных фипронилом, уже поступили на прилавки магазинов некоторых стран ЕС.

Риск человеческому здоровью низок, но последствия этой деятельности значительно повлияли на доверие потребителей, заявил накануне еврокомиссар по здравоохранению Витенис Андриукайтис. Поэтому ЕС необходимо получить полную картину произошедшего и гарантировать, что те, кто проводит такую нелегальную деятельность, найдены и привлечены к ответственности, отметил он.