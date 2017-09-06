Пхеньян надо вовлекать в диалог, считает Песков

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Пхеньян надо вовлекать в диалог, чтобы он чувствовал себя в безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Кроме того, Путин отметил на пресс-конференции в Пекине, что решительно осуждает провокационные действия Пхеньяна, мы не являемся сторонниками того, чтобы загонять Пхеньян в угол. Наоборот, Пхеньян нужно вовлекать в диалог, создавать условия, в которых Пхеньян будет чувствовать безопасность, и таким образом искать пути выхода", — добавил он.