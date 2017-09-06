Турция обеспокоена ядерными испытаниями КНДР

АНКАРА, 6 сен — РИА Новости. Анкара выражает обеспокоенность в связи с очередным ядерным испытанием КНДР и надеется на скорейшее урегулирование кризиса, заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

"Мы встревожены напряженностью из-за ракетных испытаний КНДР и надеемся на скорейшее урегулирование кризиса, в который напрямую вовлечены дружественные нам страны — Южная Корея и Япония. Известно, что в конфликте, связанном с оружием массового поражения, никто не может победить", — заявил Эрдоган, выступая перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, страны, обладающие мощными арсеналами оружия массового поражения, рекомендуют Турции не создавать такого оружия. "Мы не возражаем, но есть вопрос, как быть с их арсеналами", — отметил президент Турции.