Погранслужба Украины не получала приказ о запрете въезда Саакашвили

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины на сегодняшний день не имеет поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил в среду первый замглавы ведомства Василий Серватюк.

"(Госпогранслужба — ред.) на сегодняшний день не имеет и не имела никакого поручения одного из правоохранительных органов о запрете на въезд Михаила Саакашвили на территорию Украины… запрета не было, нет и, я думаю, что его никогда не будет, это мифы и домыслы", — цитирует Серватюка украинское агентство УНИАН

Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября на Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину. В партии также пообещали, что он не станет силой "прорываться" через границу. Во вторник замглавы украинского минюста Сергей Петухов заявил, что Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

Саакашвили получил украинский паспорт в мае 2015 года, из-за чего лишился гражданства Грузии. После отставки с поста губернатора Одесской области он вел ток-шоу на украинском телевидении. В Грузии бывшего президента обвиняют по нескольким уголовным делам. Тбилиси дважды требовал от Киева экстрадировать Саакашвили, но получал отказ.